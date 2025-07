Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei findet vermisste 80-jähige Frau in misslicher Lage in Herzebrock - Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock - Clarholz (UK): Am Samstag (19.07.2025) wurde seit 18 Uhr in Herzebrock - Clarholz (Ortsteil Clarholz) eine 80-jährige Seniorin aus einer Seniorenresidenz vermisst. Sie ist dement und gilt mit Verlassen der gewohnten Umgebung als orientierungslos. Polizeibeamte suchten zunächst mit einem starken Kräfteansatz erfolglos im näheren Umfeld der Unterbringung und dann im weiteren Umfeld von Clarholz. Mit Unterstützung eines Mantrailerhundes, der auf die Nachsuche von Menschen spezialisiert ist, wurde beginnend mit der Residenz eine vorhandene Spur verfolgt. Auch dieser Einsatz führte nicht zum Auffinden der vermissten Person. Mit fortschreitender Zeit und Beginn der Dunkelheit wurde mit Unterstützung der Feuerwehr eine Drohne im fraglichen Bereich eingesetzt. Diese wäre in der Lage gewesen, Körperwärme zu bemerken und anzuzeigen. Auch diese Maßnahme führte nicht zum Erfolg. Erst die Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers führte zum Auffinden der Frau: Sie wurde am frühen Morgen des Sonntags im Ortsteil Clarholz unterkühlt und entkräftet am Boden liegend vorgefunden und benötigte ärztliche Hilfe. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert und versorgt.

