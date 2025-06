Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mit gestohlenen Daten Geld erbeutet - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll - per Skimming-Betrug - die Daten von mehreren Bankkarten beschafft haben und dann an verschiedenen Geldautomaten damit Geld abgehoben haben - unter anderem in Dormagen, Duisburg, Essen, Krefeld und Münster. Nach derzeitigen Ermittlungen war der mutmaßliche Täter auch im Kreis Recklinghausen aktiv. Fotos des Tatverdächtigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/172311

Teilweise trug er der Tatverdächtige auch eine helle Schirmmütze - und darüber Kopfhörern.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell