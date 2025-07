Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstahl einer getragenen Halskette auf der Kolpingstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagvormittag (21.07., 11.00 - 11.05 Uhr) ereignete sich auf der Kolpingstraße ein Trickdiebstahl, bei welchem eine bislang unbekannte Täterin eine getragene Halskette gestohlen hatte. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein 88-jähriger Mann aus Gütersloh von einer Frau nach dem Weg gefragt, die zuvor aus einem dunklen Elektrofahrzeug stieg. Als Dank für die Hilfe des Mannes, übergab die Unbekannte eine Goldkette und legt sie dem 88-Jährigen um den Hals. Danach stieg die Frau auf der Beifahrerseite wieder in das Auto. Die dunkle Limousine fuhr in Richtung Rhedaer Straße davon. Erst danach bemerkte der Gütersloher, dass die Frau ihm seine eigene Goldkette mit einem goldenen Kreuzanhänger gestohlen hatte.

Der Beschreibung nach war die Frau zwischen 25 - 35 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,65 Meter groß und hatte eine schlanke Statur und braune Haare. Sie sprach gebrochenes deutsch, mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war die Frau mit einer blauen Jeans, einer blau-weißen Bluse und einer grauen Weste. Das dunkle Elektroauto wurde von einem Mann mit südländischem Aussehen gefahren. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein Kleinkind in einem Maxicosy.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hat Hinweise auf die beschriebene Frau, den unbekannten Fahrer oder das dunkle Elektrofahrzeug? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

