Polizei Hagen

POL-HA: Hecke beim Unkrautvernichten in Brand gesetzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, kam es gegen 12 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Straße Am Quambusch. Dort betrieb ein 34-Jähriger einen gasbetriebenen Unkrautvernichter. Vermutlich durch Funkenflug geriet dabei eine Eibe des Nachbargrundstücks in Brand. Als ein bereitgestellter Wassereimer nicht weiterhalf, löschte er die Flammen mit einem Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand bekämpfen konnte, weiter. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung vor. (hir)

