POL-GT: Radfahrer stürzt schwer auf Rhedaer Straße

Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Zwei bislang unbekannter Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.07., 02.30 Uhr) einen VW Multivan vom Gelände einer Tankstelle an der Wiedenbrücker Straße gestohlen. Der Tatzeitraum konnte aufgrund eines Überwachungssystems eingegrenzt werden. Der rote VW Multivan stand zum Verkauf auf dem Gelände. An einem weiteren Pkw wurden zudem die Kennzeichen gestohlen. Da ...

