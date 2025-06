Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte Frau bedrohte Jugendliche

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.6.2025 wurden zwei Jugen gegen 16.40 Uhr bedroht, die auf einer Bank an der Werse in Höhe des Städtischen Gymnasiums am Bruno-Wagler-Weg in Ahlen saßen. Die beiden forderten die Frau auf, die ein Kind auf ihrem Fahrrad transportierte, langsamer zu fahren. Die Unbekannte hielt daraufhin an, zog ein Messer und drohte den Ahlenern (13 und 14 Jahre). Anschließend fuhr die Fahrradfahrerin weiter in Richtung Innenstadt. Die Gesuchte hat lange schwarze Haare, trug ein schwarz/weißes Kleid und fuhr ein silbernes Fahrrad. Das transportierte Kind wird auf zwei Jahre geschätzt. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell