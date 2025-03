Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Taschendiebstahl

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch um 10 Uhr stahl ein Mädchen das Portemonnaie aus der Jackentasche eines 88-Jährigen an der Alleestraße.

Der Hamminkelner wollte sich in seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Trabrennbahn setzen, als eine Frau und das Mädchen auf ihn zukamen. Die Unbekannte fragte den Senior, ob sie ihm eine Holzkiste abkaufen kann, die sich in dem Fahrzeug befand. Der Mann lehnte das ab und bemerkte, wie das Kind ihm die Geldbörse aus der Jackentasche zog. Die Frau und das Kind flüchteten.

Die Kriminalpolizei sucht die beiden Täterinnen. Die Frau ist dem Zeugen zufolge etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle Haare und trug eine dunkle Bluse und Hose. Das Mädchen ist etwa 10 Jahre alt. Es hat schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise sind bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 möglich.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

