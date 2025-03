POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Voerde (ots) - Am Dienstag um 9.15 Uhr stahl ein 30-Jähriger Ware aus einem Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße. Der Mann aus Emmerich am Rhein bezahlte nur einen Teil der Ware an der Kasse. Am Ausgang löste ein Alarm aus, woraufhin Mitarbeiter den Tatverdächtigen aufforderten, seinen Rucksack zu leeren. Der ...

