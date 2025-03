Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizeibeamte stellen Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl und stoppen Trunkenheitsfahrt

Voerde (ots)

Am Dienstag um 9.15 Uhr stahl ein 30-Jähriger Ware aus einem Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße.

Der Mann aus Emmerich am Rhein bezahlte nur einen Teil der Ware an der Kasse. Am Ausgang löste ein Alarm aus, woraufhin Mitarbeiter den Tatverdächtigen aufforderten, seinen Rucksack zu leeren. Der Mann flüchtete, ließ aber den Rucksack zurück.

Unmittelbar vor dem Eintreffen am Einsatzort fiel den eingesetzten Polizeibeamten ein Transporter auf, der quer auf der Bahnhofstraße stand und diese versperrte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den 54-jährigen Fahrer aus Emmerich am Rhein und stellten bei ihm Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Im Polizeidienstgebäude in Voerde entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Im Zuge der parallel laufenden Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen des Ladendiebstahls aus dem Lebensmittelmarkt auf der Bahnhofstraße konnte der flüchtige 30-jährige Mann angetroffen werden.

Den 30-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, den 54-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell