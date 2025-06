POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger flüchtete nach Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots) - Am Freitag, 13.6.2025 hielten Polizisten gegen 21.40 Uhr einen Autofahrer auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen an. Da den Beamten starker Cannabisgeruch aus dem Pkw entgegenschlug, befragten sie den 26-Jährigen zu seinem möglichen Konsum. Er gab an, täglich Cannabis zu rauchen. Die Einsatzkräfte nahmen den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

