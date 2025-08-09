PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lippetal-Oestinghausen (ots)

Am 08.08.25, um 14:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Lippetal, mit seinem Seat, den Sandweg, um anschließend nach links auf die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Oestinghausen abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 62-jährigen Mann aus Lippetal, der mit seinem Motorroller Piaggio die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Hultrop befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der 62-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Rollerfahrer einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. (bs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:31

    POL-SO: Fahrzeugführerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Warstein-Sichtigvor (ots) - Am 08.08.25, um 18.02 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Warstein, mit seinem Toyota, die Möhnestraße aus Sichtigvor kommend in Fahrtrichtung Belecke. Als dieser beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen, reduzierte er seine Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Eine hinter ihm, in gleicher Fahrtrichtung fahrende 49-jährige Frau aus Warstein, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:15

    POL-SO: Versammlung in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am heutigen Tag fand eine angemeldete Versammlung zum Thema "Gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen am neuen Christlichen Klinikum" in Lippstadt statt. In der Spitze haben sich an der Versammlung 2000 Teilnehmende beteiligt. Der Aufzug ging über die Wiedenbrücker Straße in die Lipperoder Straße und endete, nach einer Kundgebung um 10:41 Uhr, vor dem Amtsgericht Lippstadt. An einer angemeldeten Gegendemonstration zum Thema "Gegen Abtreibung" ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:03

    POL-SO: Rollerfahrer flüchten nach Verkehrsunfall

    Wickede (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereignete sich um 18 Uhr auf der Ruhrstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es außerhalb der geschlossenen Ortschaft, in Fahrtrichtung Echthausen, zu einer Kollision zwischen drei Motorrollern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lehnte ein Motorrad der Marke Honda an der Schutzplanke. Ein Aprilia-Roller, sowie ein Yamaha-Roller ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren