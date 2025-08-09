Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lippetal-Oestinghausen (ots)

Am 08.08.25, um 14:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Lippetal, mit seinem Seat, den Sandweg, um anschließend nach links auf die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Oestinghausen abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 62-jährigen Mann aus Lippetal, der mit seinem Motorroller Piaggio die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Hultrop befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der 62-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Rollerfahrer einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. (bs)

