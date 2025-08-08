Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer flüchten nach Verkehrsunfall

Wickede (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich um 18 Uhr auf der Ruhrstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es außerhalb der geschlossenen Ortschaft, in Fahrtrichtung Echthausen, zu einer Kollision zwischen drei Motorrollern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lehnte ein Motorrad der Marke Honda an der Schutzplanke. Ein Aprilia-Roller, sowie ein Yamaha-Roller lagen in unmittelbarer Nähe. Alle Fahrzeuge wiesen Beschädigungen auf, die auf ein Unfallgeschehen hindeuten. Die Fahrzeugführer hatten den Unfallort bereits verlassen. Nach Zeugenaussagen seien diese durch andere Rollerfahrer abgeholt worden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass eine Gruppe von Rollerfahrern, die Ruhrstraße in Richtung Osten befuhr. Auf dem Gegenfahrstreifen kam es innerhalb dieser Gruppe zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich mindestens ein Fahrer an Kopf und Arm verletzt zu haben schien. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 15, 16 Jahre alt - Blonde, lange Haare bis zu Schulter - Gucci Kappe - Schwarzes T-Shirt - Blaue Jeans

Alle Zweiräder sind ersten Ermittlungen zu Folge weder ordnungsgemäß angemeldet oder versichert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

