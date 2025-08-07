PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Demonstration sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 8. August, findet in Lippstadt eine Demonstration statt. Daher wird es rund um die Wiedenbrücker Straße und die Lipperoder Straße ab 8 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Straßen werden zeitweise voll gesperrt.

Im gesperrten Bereich liegt auch das Christliche Krankenhaus. Patientinnen und Patienten, die einen Termin dort haben, können die Klinik jedoch weiterhin erreichen. Sie sollten allerdings ausreichend Zeit einplanen, um den Termin pünktlich wahrnehmen zu können. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihre Besuche möglichst außerhalb der Sperrzeiten zu legen.

Der gesperrte Bereich sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden. Die Polizei bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme!

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren