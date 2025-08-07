Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitsmessungen der Polizeiwache

Soest (ots)

Am heutigen Morgen wurden in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 11:40 Uhr Geschwindigkeitsmesungen auf der Arnsberger Straße, zwischen Herzog-Adolf-Weg und Wisbyring, durchgeführt. Die Kontrollen erfolgten im Rahmen der in dieser Woche stattfindenden "Operation Speed". Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Kontrollstelle 70 km/h.

Insgesamt konnten die Einsatzkräfte in knapp 1½ Stunden 21 Verstöße, davon 20 Geschwindigkeitsverstöße feststellen.

Darunter fielen 15 Verwarngelder sowie fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Trauriger Spitzenreiter war ein vor drei Monaten 18 Jahre alt gewordener Essener. Dieser raste mit einem Ford Mondeo 126 km/h (abzgl. Toleranz 122 km/h) und somit 56 km/h zu schnell. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot, 480EUR Bußgeld sowie die Verlängerung der Probezeit.

