LPI-NDH: Radfahrer bestohlen

Bad Frankenhausen (ots) - Derzeit Unbekannte betraten am Sonntagnachmittag widerrechtlich eine Garage in der Stiftstraße und setzten im Inneren Möbel in Brand. Dies geschah auf noch unbekannte Weise. Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen. Aktenzeichen: 0200135 Rückfragen bitte ...

