LPI-NDH: Absolute Fahruntüchtigkeit bei Mopedfahrer

Mühlhausen (ots) - Opfer eines dreisten Diebstahls wurde ein Mann am Sonntagabend in Mühlhausen. Er wurde im Bereich des Stephanweges durch mehrere Unbekannte angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit nach dem Gespräch bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse entwendet wurde. In dieser befand sich neben Bargeld auch eine EC-Karte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei rät, Wertsachen körpernah aufzubewahren. Bleiben Sie ...

