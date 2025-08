LPI-NDH: Roller-Fahrerin bei Unfall verletzt

Großengottern (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Dieb am Sonntagabend im Unstrut-Hainich-Kreis gestellt werden. Der Mann machte sich gegen 19.50 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Angerstraße zu schaffen. Der Mann drang widerrechtlich in einen Garten und in weiterer Folge in ein dort befindliches Gartenhaus ein. Daraus erbeutete der Mann einen Gasherd. Das Beutegut lud der Mann schließlich auf einen ...

