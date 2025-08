Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Herd-Diebstahl gestellt

Großengottern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Dieb am Sonntagabend im Unstrut-Hainich-Kreis gestellt werden. Der Mann machte sich gegen 19.50 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Angerstraße zu schaffen. Der Mann drang widerrechtlich in einen Garten und in weiterer Folge in ein dort befindliches Gartenhaus ein. Daraus erbeutete der Mann einen Gasherd. Das Beutegut lud der Mann schließlich auf einen Fahrradanhänger und ergriff mit seinem Fahrrad die Flucht. Zeugen bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Gasherd-Dieb schließlich mit seinem Fahrrad zwischen Altengottern und Bollstedt feststellen. Der Gasherd wurde durch die Beamten sichergestellt und in weiterer Folge an Berechtigte übergeben. Der 40-jährige Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

