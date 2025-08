Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit leichtverletzter Person

Nausitz (ots)

Samstagfrüh ereignete sich in der Ortslage Nausitz ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Führerin eines Pkw VW und der Fahrer eines Pkw Ford befuhren in genannter Reihenfolge die L1215 (Dorfstraße) in der Ortslage Nausitz aus Richtung Gehofen kommend in Richtung Donndorf. Die Fahrzeugführerin des VW hatte die Absicht, nach dem Ortseingangsschild die erste Einmündung nach links in die Ortschaft abzubiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Der dahinter befindliche Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht am Bein verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

