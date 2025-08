Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkraum in Schule umgestaltet

Wiehe (ots)

In der Zeit vom 21.07.2025 bis zum 01.08.2025 verschafften sich unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Art und Weise Zutritt zur Grundschule in Wiehe. Die Täter begaben sich anschließend in den Werkraum und stapelten dort Stühle übereinander. Weiterhin wurde eine Schere in einen Schraubstock gespannt und hierbei beschädigt. Außerdem bemalten die unbekannten Täter ein Whiteboard mittels Textmarkern. Was womöglich nur als dummer Streich gedacht war, endet nun in der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

