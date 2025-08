Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Roßleben-Wiehe (ots)

Die Geschädigte parkte am Freitag, den 01.08.2025, von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, ihren Pkw Skoda in Roßleben-Wiehe, in der Ernst-Thälmann-Straße Höhe Hausnummer 13, in einer Parklücke. Neben der Geschädigten stand ein grüner Pkw. Die Geschädigte bemerkte noch am selben Tag einen Lackschaden an ihrem Fahrzeug. An der vorderen Stoßstange befand sich zudem Abrieb von grünem Fremdlack. Ein Verursacher hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Pst. Artern unter der Tel.Nr.: 03466/3610 gern entgegen.

