PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall in Möhnesee - 83-jähriger prallt mit Pkw gegen Baum

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, den 6. August 2025, kam es gegen 14:30 Uhr im Kreisverkehr auf der Brückenstraße (K32) in Möhnesee-Körbecke zu einem Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Mann aus Hamm kam mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 81-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem grauen Mercedes B-Klasse in südlicher Richtung unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto verließ die Fahrbahn, überquerte einen angrenzenden Rad- und Gehweg und kam nach etwa 30 Metern im Grünstreifen, nach der Kollision mit einem Baum, zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Front des Wagens wurde beim Aufprall stark beschädigt.

Das Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 07:55

    POL-SO: Unbekannter setzt Hecke in Brand

    Bad Sassendorf (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Montagabend nach Bad Sassendorf alarmiert. In der Straße "Auf der Breite" stand gegen 22.15 Uhr eine Hecke in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden neben der Hecke auch ein Blumentopf und ein Zaun beschädigt. Gebäudeschaden entstand nicht. In einer Mülltonne in der Nähe des Brandorts wurde eine Plastikflasche ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:44

    POL-SO: Einbruch in Pizzeria

    Lippstadt (ots) - Am 6. August brach ein bislang unbekannter Täter gegen 05:20 Uhr in eine Pizzeria in der Rixbecker Straße ein. Der Unbekannte warf nach ersten Ermittlungen zunächst mit einem Stein ein Fenster der Pizzeria ein um anschließend in die Räumlichkeiten einzusteigen. Die auf den Videoaufzeichnungen erkennbar hell gekleidete Person durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, machte jedoch keine Tatbeute. Er verließ den Tatort im Anschluss in ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 06:34

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Soest (ots) - Die gestern veröffentlichte öffentliche Suche nach dem Norbert T. kann zurückgenommen werden. Sieh hierzu die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6091844 Herr T. wurde wohlbehalten wieder angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei den Medienvertretern und den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche. Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren