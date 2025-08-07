Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall in Möhnesee - 83-jähriger prallt mit Pkw gegen Baum

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, den 6. August 2025, kam es gegen 14:30 Uhr im Kreisverkehr auf der Brückenstraße (K32) in Möhnesee-Körbecke zu einem Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Mann aus Hamm kam mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 81-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem grauen Mercedes B-Klasse in südlicher Richtung unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto verließ die Fahrbahn, überquerte einen angrenzenden Rad- und Gehweg und kam nach etwa 30 Metern im Grünstreifen, nach der Kollision mit einem Baum, zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Front des Wagens wurde beim Aufprall stark beschädigt.

Das Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

