Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Pizzeria

Lippstadt (ots)

Am 6. August brach ein bislang unbekannter Täter gegen 05:20 Uhr in eine Pizzeria in der Rixbecker Straße ein. Der Unbekannte warf nach ersten Ermittlungen zunächst mit einem Stein ein Fenster der Pizzeria ein um anschließend in die Räumlichkeiten einzusteigen. Die auf den Videoaufzeichnungen erkennbar hell gekleidete Person durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, machte jedoch keine Tatbeute. Er verließ den Tatort im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

