POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Erwitte (ots) - Eine 59-jährige Frau aus Ewitte wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Erwitte schwer verletzt. Ein 37-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr gegen 8:45 Uhr aus Richtung Erwitte kommend in den Kreisverkehr Berger Straße / Lönsstraße / Martin-Luther-Ring. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Frau aus Erwitte, die mit ihrem Pedelec aus der Lönsstraße in den Kreisverkehr ...

mehr