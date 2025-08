POL-SO: Verkehrskontrolle auf Umleitungsstrecke zwischen Borgeln und Stocklarn - Zwei Fahrverbote nach erheblichen Geschwindigkeitsverstößen

Geseke (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs der Gerberstraße/Mühlenstraße/Markusstraße/Delbrücker Straße. Ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer aus Geseke fuhr aus der Markusstraße kommend in den Kreisverkehr ein, um diesen in Richtung Delbrücker Straße wieder zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein roter Kleinwagen aus der Gerberstraße ebenfalls in den ...

