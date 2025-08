Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer verletzt - Pkw flüchtet

Geseke (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs der Gerberstraße/Mühlenstraße/Markusstraße/Delbrücker Straße. Ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer aus Geseke fuhr aus der Markusstraße kommend in den Kreisverkehr ein, um diesen in Richtung Delbrücker Straße wieder zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein roter Kleinwagen aus der Gerberstraße ebenfalls in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Pedelec-Fahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, führte der 14-Jährige eine Vollbremsung durch und verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec. Er stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich der rote Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

