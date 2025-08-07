POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Soest (ots)
Die gestern veröffentlichte öffentliche Suche nach dem Norbert T. kann zurückgenommen werden. Sieh hierzu die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6091844
Herr T. wurde wohlbehalten wieder angetroffen.
Die Polizei bedankt sich bei den Medienvertretern und den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche.
Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das veröffentlichte Bild des Vermissten, wieder zu löschen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
