PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots)

Die gestern veröffentlichte öffentliche Suche nach dem Norbert T. kann zurückgenommen werden. Sieh hierzu die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6091844

Herr T. wurde wohlbehalten wieder angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei den Medienvertretern und den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche.

Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das veröffentlichte Bild des Vermissten, wieder zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 18:44

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

    Soest (ots) - Der 60jährige Norbert T. wird seit heute Morgen, etwa 11 Uhr, aus dem Soester Westen vermisst. Er hat die Anschrift im Von-Köppen-Weg auf einem schwarzen Fahrrad mit unbekanntem Ziel verlassen. Norbert T. befindet sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Beschreibung: - 175 cm - Schlanke Statur - Graue Haare - Braune Cordhose - Grauer / beigefarbener Pullover - Schwarze Brille Wer Informationen zu dem Vermissten geben kann, meldet bitte sich ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 08:24

    POL-SO: Radfahrerin schwer verletzt

    Erwitte (ots) - Eine 59-jährige Frau aus Ewitte wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Erwitte schwer verletzt. Ein 37-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr gegen 8:45 Uhr aus Richtung Erwitte kommend in den Kreisverkehr Berger Straße / Lönsstraße / Martin-Luther-Ring. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Frau aus Erwitte, die mit ihrem Pedelec aus der Lönsstraße in den Kreisverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren