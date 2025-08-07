Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots)

Die gestern veröffentlichte öffentliche Suche nach dem Norbert T. kann zurückgenommen werden. Sieh hierzu die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6091844

Herr T. wurde wohlbehalten wieder angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei den Medienvertretern und den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche.

Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das veröffentlichte Bild des Vermissten, wieder zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell