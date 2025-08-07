PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter setzt Hecke in Brand

Bad Sassendorf (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Montagabend nach Bad Sassendorf alarmiert. In der Straße "Auf der Breite" stand gegen 22.15 Uhr eine Hecke in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden neben der Hecke auch ein Blumentopf und ein Zaun beschädigt. Gebäudeschaden entstand nicht.

In einer Mülltonne in der Nähe des Brandorts wurde eine Plastikflasche gefunden, die mutmaßlich Benzin enthielt. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie eine männliche, mit einem T-Shirt bekleidete Person sich zügigen Schrittes von der Mülltonne entfernt habe.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

