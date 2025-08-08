Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versammlung in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am heutigen Tag fand eine angemeldete Versammlung zum Thema "Gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen am neuen Christlichen Klinikum" in Lippstadt statt.

In der Spitze haben sich an der Versammlung 2000 Teilnehmende beteiligt. Der Aufzug ging über die Wiedenbrücker Straße in die Lipperoder Straße und endete, nach einer Kundgebung um 10:41 Uhr, vor dem Amtsgericht Lippstadt.

An einer angemeldeten Gegendemonstration zum Thema "Gegen Abtreibung" haben insgesamt fünf Personen teilgenommen.

Bei beiden Versammlungen kam es zu keinerlei Störungen.

Die Wiedenbrücker Straße und die Lipperoder Straße mussten zeitweise gesperrt werden. Das führte zu teils vollen Straßen in der Innenstadt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell