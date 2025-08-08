PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versammlung in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am heutigen Tag fand eine angemeldete Versammlung zum Thema "Gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen am neuen Christlichen Klinikum" in Lippstadt statt.

In der Spitze haben sich an der Versammlung 2000 Teilnehmende beteiligt. Der Aufzug ging über die Wiedenbrücker Straße in die Lipperoder Straße und endete, nach einer Kundgebung um 10:41 Uhr, vor dem Amtsgericht Lippstadt.

An einer angemeldeten Gegendemonstration zum Thema "Gegen Abtreibung" haben insgesamt fünf Personen teilgenommen.

Bei beiden Versammlungen kam es zu keinerlei Störungen.

Die Wiedenbrücker Straße und die Lipperoder Straße mussten zeitweise gesperrt werden. Das führte zu teils vollen Straßen in der Innenstadt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:03

    POL-SO: Rollerfahrer flüchten nach Verkehrsunfall

    Wickede (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereignete sich um 18 Uhr auf der Ruhrstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es außerhalb der geschlossenen Ortschaft, in Fahrtrichtung Echthausen, zu einer Kollision zwischen drei Motorrollern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lehnte ein Motorrad der Marke Honda an der Schutzplanke. Ein Aprilia-Roller, sowie ein Yamaha-Roller ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 15:10

    POL-SO: Demonstration sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am Freitag, 8. August, findet in Lippstadt eine Demonstration statt. Daher wird es rund um die Wiedenbrücker Straße und die Lipperoder Straße ab 8 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Straßen werden zeitweise voll gesperrt. Im gesperrten Bereich liegt auch das Christliche Krankenhaus. Patientinnen und Patienten, die einen Termin dort haben, ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:03

    POL-SO: Geschwindigkeitsmessungen der Polizeiwache

    Soest (ots) - Am heutigen Morgen wurden in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 11:40 Uhr Geschwindigkeitsmesungen auf der Arnsberger Straße, zwischen Herzog-Adolf-Weg und Wisbyring, durchgeführt. Die Kontrollen erfolgten im Rahmen der in dieser Woche stattfindenden "Operation Speed". Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Kontrollstelle 70 km/h. Insgesamt konnten die Einsatzkräfte in knapp 1½ Stunden 21 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren