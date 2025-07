Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Wenden (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr der Gemeinde Wenden gegen 07:45 Uhr zu einem ABC Einsatz nach Hünsborn in die Siegenerstraße alarmiert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten der L512 in Fahrtrichtung Löffelberg ist bei Baggerarbeiten im Fahrbahnbereich eine unterirdisch verlaufende Gasleitung beschädigt worden. Infolgedessen strömte sichtbar und deutlich riechbar Gas aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Ein Atemschutztrupp ging zur Sicherstellung des Brandschutzes and der Leckage vor. Als der zuständige Energieversorger an der Einsatzstelle ankam, traf dieser nach einer kurzen Lageeinweisung durch die Feuerwehr weitere Maßnahmen. Kurzerhand konnte die Gasleitung abgeschiebert werden, sodass ein weitere Gasaustritt verhindert werden konnte.

Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden und das DRK Wenden war mit insgesamt 35 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort

