FW Wenden: Verkehrsunfall mit patientenorientierter Rettung in Wenden

Wenden (ots)

Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte der Einheiten Wenden, Gerlingen und der Führungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden zusammen mit Kräften des Rettungsdienst Kreis Olpe, Rettungsdienst Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Siegen-Wittgenstein, der Freiwilligen Feuerwehr Olpe, der Polizei Olpe und dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 25 zu einem gemeldeten Verkehrsunfall alarmiert. Die Unfallstelle befand sich in Wenden im Bereich Hauptstraße Ecke Kampstraße. Die alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte sollten hier den Rettungsdienst bei einer patientenorientierten Rettung aus einem PKW unterstützen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass weder die zwei leichtverletzten noch die mittelschwerverletzte Person eine technische Rettung benötigten. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich im Rahmen dessen auf die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Behandlung und Versorgung der verletzten Personen, Absicherungsmaßnahmen der Einsatzstelle in Absprache mit der Polizei sowie der Sicherstellung des Brandschutzes und dem Abklemmen der Autobatterien bei den Unfallfahrzeugen.

