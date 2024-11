Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Nürnberger Straße

Gera (ots)

Gera: Aufgrund eines gemeldeten Unfalles mit einem Fußgänger rückten Rettungsdienst und Polizei gestern Abend (26.11.2024) kurz nach 17:00 Uhr in die Nürnberger Straße aus. Nach vorliegenden Informationen überquerte ein 84-jähriger Fußgänger die Nürnberger Straße, auf Höhe Haltestelle Zeulsdorfer Straße, wobei es hier zum Zusammenstoß mit dem auf der Straße ankommenden Pkw VW Caddy (Fahrer 70) kam. Der schwer verletzte Fußgänger kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des VWs blieb augenscheinlich unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0306405/2024). Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 -0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

