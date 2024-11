Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb - Festnahme

Altenburg (ots)

Altenburg: Polizeibeamte rückten gestern Abend (25.11.2024, gegen 17:30 Uhr) in die Rudolf-Breitscheid-Straße, konkret zu einem dortigen Supermarkt, aus. Ein 44-jähriger Mann wurde kurz zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet und von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der unter Alkoholeinfluss stehende, aggressive Mann griff daraufhin die Mitarbeiterin körperlich an und verletzte diese leicht. An der Kasse konnte der Mann von weiteren Mitarbeitern gestellt werden. Als die eintreffenden Polizeibeamten den Dieb ansprachen versuchte er auch diese anzugreifen, was letztlich misslang. In der Folge leistete er massiven Widerstand und rief rechtsradikale Parolen. Zudem gab er falsche Personalien an. Letzten Endes wurde der 44-Jährige festgenommen . Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

