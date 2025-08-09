Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeugführerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warstein-Sichtigvor (ots)

Am 08.08.25, um 18.02 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Warstein, mit seinem Toyota, die Möhnestraße aus Sichtigvor kommend in Fahrtrichtung Belecke. Als dieser beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen, reduzierte er seine Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Eine hinter ihm, in gleicher Fahrtrichtung fahrende 49-jährige Frau aus Warstein, erkannte diese Situation zu spät und sie fuhr mit ihrem VW Polo auf den Toyota auf. Hierbei verletzte sich sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. ((bs)

