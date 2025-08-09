PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Markus Rudolf K. aus Thüringen

Ein Dokument

Bad Sassendorf (ots)

Seit heute Morgen wird der 62-jährige Markus Rudolf K. aus Thüringen vermisst. Er wurde letztmalig heute Morgen gegen 08:00 Uhr in der Salzstraße in Bad Sassendorf gesehen, wo er zu Besuch bei Verwandten war. Der Vermisste ist von hagerer Statur und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein blau karriertes Hemd und eine blaue Hose. Es liegen keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort vor. Die Polizei Soest bittet somit die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (RS)

Hinweis: Das Bild der Vermissten Person ist nur zu Fahndungszwecken zu nutzen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:40

    POL-SO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Lippetal-Oestinghausen (ots) - Am 08.08.25, um 14:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Lippetal, mit seinem Seat, den Sandweg, um anschließend nach links auf die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Oestinghausen abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 62-jährigen Mann aus Lippetal, der mit seinem Motorroller Piaggio die Straße Oesterheide in Fahrtrichtung Hultrop befuhr. Es kam zur ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:31

    POL-SO: Fahrzeugführerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Warstein-Sichtigvor (ots) - Am 08.08.25, um 18.02 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Warstein, mit seinem Toyota, die Möhnestraße aus Sichtigvor kommend in Fahrtrichtung Belecke. Als dieser beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen, reduzierte er seine Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Eine hinter ihm, in gleicher Fahrtrichtung fahrende 49-jährige Frau aus Warstein, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:15

    POL-SO: Versammlung in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am heutigen Tag fand eine angemeldete Versammlung zum Thema "Gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen am neuen Christlichen Klinikum" in Lippstadt statt. In der Spitze haben sich an der Versammlung 2000 Teilnehmende beteiligt. Der Aufzug ging über die Wiedenbrücker Straße in die Lipperoder Straße und endete, nach einer Kundgebung um 10:41 Uhr, vor dem Amtsgericht Lippstadt. An einer angemeldeten Gegendemonstration zum Thema "Gegen Abtreibung" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren