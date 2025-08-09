Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Markus Rudolf K. aus Thüringen

Ein Dokument

Bad Sassendorf (ots)

Seit heute Morgen wird der 62-jährige Markus Rudolf K. aus Thüringen vermisst. Er wurde letztmalig heute Morgen gegen 08:00 Uhr in der Salzstraße in Bad Sassendorf gesehen, wo er zu Besuch bei Verwandten war. Der Vermisste ist von hagerer Statur und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein blau karriertes Hemd und eine blaue Hose. Es liegen keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort vor. Die Polizei Soest bittet somit die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (RS)

Hinweis: Das Bild der Vermissten Person ist nur zu Fahndungszwecken zu nutzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell