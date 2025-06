Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Schwerer Verkehrsunfall, alleinbeteiligter PKW

Nordsehl (ots)

(KER) Am 29.05.2026, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein silberfarbener VW Golf, in der Gemarkung Nordsehl, die L 371 in Rtg. Nordsehl. In Höhe Hausnummer 92 geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte dort mit einem Verkehrsschild und einer Straßenlaterne, drehte sich und schlug mit der Fahrerseite in einen Baum. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste ins Mindener Klinikum überführt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Stadthagen, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

