Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Brückenstraße

Täter beim Einbruch in Firmenwagen gestört

Coesfeld (ots)

Ein 31-jähriger Rosendahler beabsichtigte am 24.04.2025, gegen 04.35 Uhr, mit seinem Firmenwagen zur Arbeitsstelle zu fahren. Beim Verlassen des Mehrfamilienhauses auf der Brückenstraße in Rosendahl, Holtwick nahm er Taschenlampen an dem Firmenwagen war. Nach kurzer Zeit konnte er zwei voll vermummte und schwarz gekleidete Personen am Fahrzeugheck wahrnehmen, welche sich augenscheinlich an dem Firmenwagen zu schaffen machten. Nach Ansprache des 31-Jährigen flüchteten die beiden Tatverdächtigen in einem Fluchtfahrzeug, welches in unmittelbarer Nähe zum Tatort parkte und mit zwei weiteren vermummten Personen besetzt war. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein Audi A3 oder A4 in schwarz, mit roten Streifen. Am Firmenfahrzeug war die Heckscheibe eingeschlagen. Beute haben die Tatverdächtigen nach Aussage des Melders nicht erlangt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

