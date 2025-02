Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250214 - 0157 Frankfurt

Maintal: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche des vermissten Erhard B.

Herr B. ist 78 Jahre alt und auf Grund einer Demenzerkrankung orientierungslos. Letztmalig wurde er am 14.Februar 2025 gegen 18:45 Uhr in einem Geschäft in der Zeil 71 gesehen. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Er ist wohnhaft in der Hanauer Straße in Maintal, was ein mögliches Anlaufziel darstellen könnte.

Herr B. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, graue Haare, sehr schlank; bekleidet mit einem hellen Pullover und blauen Jeans

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich seines Aufenthaltsortes geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 - 755 / 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell