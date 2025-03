POL-DN: 48-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

Nörvenich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (12.03.2025) und Donnerstag (13.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Nörvenicher Straße ein. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor, die Polizei sucht nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher zwischen 16:15 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag gewaltsam die Eingangstür der Schule. Sie beschädigten Einrichtungsgegenstände und entkamen anschließend ...

