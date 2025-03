Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Dienstagabend (11.03.2025) und Mittwochvormittag (12.03.2025) ist in eine Werkstatt an der Distelrather Straße eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 17:50 Uhr am Dienstag und 10:55 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zugang zur Werkstatthalle, durchsuchte mehrere Schränke und verließ den Tatort anschließend in unbekannte Richtung. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell