Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Steyerberg (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 03.06.2025, im Zeitraum von 06:15 bis 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Opel Astra vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des PENNY Marktes in Steyerberg (Stolzenauer Straße). Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung. An dem PKW der entstand Sachschaden. Die Geschädigte stellt Strafantrag.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell