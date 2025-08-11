PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern führt zu Leichtverletztem

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 83-jähriger Liegeradfahrer und ein 61-jähriger Pedelecfahrer befuhren hintereinander den kombinierten Geh- und Radweg entlang der L 280 aus Wehbach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Dabei beabsichtigte der 61-jährige den 83-jährigen zu überholen. Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs - ebenfalls ein Fahrrad-, brach der Pedelecfahrer sein Vorhaben ab, kollidierte dabei jedoch mit dem Liegerad, wodurch dessen Fahrer die Kontrolle verlor, und einen Abhang hinunter fuhr. Der 83-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, mit welchen er durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert wurde.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:49

    POL-PDNR: Straßenschild entwendet

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen entwendete am 10.08.2025 gegen kurz vor zwei Uhr nachts im Baumschulweg das Straßenschild "Helenweg". Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung der Wiesenstraße bzw. des Heimatmuseums. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:41

    POL-PDNR: Bei Verkehrsunfall mehrfach überschlagen - Beifahrer verletzt

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am 10.08.2025 befuhr ein 22-jähriger gegen kurz vor halb eins nachts mit seinem Audi die K 101 aus Herdorf kommend in Richtung Kirchen (Sieg). Kurz vor der Ortslage Offhausen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung blieb das ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:25

    POL-PDNR: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

    Niederfischbach (ots) - Am 08.08.2025 fuhr ein 59-jähriger mit seinem BMW die L 280 aus Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). An der Abfahrt nach Harbach kam er dabei von der Fahrbahn ab, und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurden mehrere Verkehrsschilder und auch der PKW des Verursachers stark beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Kräfte der PI Betzdorf eine deutliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren