POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern führt zu Leichtverletztem

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 83-jähriger Liegeradfahrer und ein 61-jähriger Pedelecfahrer befuhren hintereinander den kombinierten Geh- und Radweg entlang der L 280 aus Wehbach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Dabei beabsichtigte der 61-jährige den 83-jährigen zu überholen. Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs - ebenfalls ein Fahrrad-, brach der Pedelecfahrer sein Vorhaben ab, kollidierte dabei jedoch mit dem Liegerad, wodurch dessen Fahrer die Kontrolle verlor, und einen Abhang hinunter fuhr. Der 83-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, mit welchen er durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert wurde.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

