Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ungeeignetes Schuhwerk führt zu Verkehrsunfall

Betzdorf (ots)

Am 10.08.2025 befuhren eine 33-jährige VW-Fahrerin und eine 83-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 17:40 die L 280 aus Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Steinerother Straße beabsichtigten sie nach links abzubiegen, mussten jedoch aufgrund der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Aufgrund offenbar ungeeigneten Schuhwerks verfing sich die 83-jährige mit dem Fuß im Gaspedal. Sie versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber letztlich seitlich mit PKW der 33-jährigen.

Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

