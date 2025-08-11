PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Ladendiebin leistet erheblichen Widerstand

Linz/Rhein (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Vorteil Center in Unkel. Ein Pärchen entwendete Lebensmittel und Kleidung im Wert von 63 EUR. Während der Sachverhaltsaufnahme griff die 34-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Unkel die eingesetzten Beamten tätlich an. So biss die Täterin einer Beamtin in den Unterarm und wehrte sich durch Kratzen und Treten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beschuldigte musste gefesselt werden und wurde zur Polizeiinspektion Linz verbracht. Hierbei trat sie gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte die Beifahrertür. Auf richterlicher Anordnung wurde der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Gegen die 34-jährige wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

