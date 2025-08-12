POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bagger

Windhagen (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es im Bereich K25 / K27 innerhalb der Ortslage Windhagen zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. In Folge des Zusammenstoßes musste einer Unfallbeteiligten durch die Feuerwehr der VG Asbach aus dem Pkw befreit werden. Durch den Verkehrsunfall ...

mehr