Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bagger

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.08.2025, 16.30 Uhr, bis Montag, 11.08.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Baggers ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

