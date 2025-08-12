Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bagger
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Freitag, 08.08.2025, 16.30 Uhr, bis Montag, 11.08.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Baggers ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
