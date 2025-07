BPOLI LUD: Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt

Görlitz, BAB (ots) - Görlitz Autobahn - Am Montagabend lotste die Bundesbereitschaftspolizei einen polnischen Audi in die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße. Der Kombi blieb anschließend stehen, denn sein Fahrer (20) kam hinter Gitter. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig im April dieses Jahres zwei Vollstreckungshaftbefehle auf ihn ...

mehr