Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Haftbefehle und kein Geld

Görlitz, BAB (ots)

Görlitz Autobahn - Am Montagabend lotste die Bundesbereitschaftspolizei einen polnischen Audi in die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße. Der Kombi blieb anschließend stehen, denn sein Fahrer (20) kam hinter Gitter.

Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig im April dieses Jahres zwei Vollstreckungshaftbefehle auf ihn ausgestellt hatte (beide am gleichen Tag ausgefertigt!).

Den Haftbefehlen liegen Strafbefehle des Amtsgerichts Eilenburg zugrunde. Im ersten Fall hatte das Gericht wegen Trunkenheit im Verkehr geurteilt und die Zahlung einer Geldstrafe i.H.v. 2.400,00 Euro angeordnet. Im zweiten Fall handelte es sich um ein Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung, bei dem die Geldstrafe auf 3.280.00 Euro festgelegt wurde.

Dem Verurteilten wurde die Möglichkeit eingeräumt, Geld am Automaten zu holen. Leider habe sein Konto nicht die nötige Deckung, so der 20-Jährige (insgesamt hätte er dieses mit 6.181,02 Euro einschließlich Verfahrenskosten belasten müssen).

Dem Mann blieb nichts anderes übrig, als sich von den festnehmenden Polizisten in die Justizvollzugsanstalt bringen zu lassen.

