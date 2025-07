Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen

Görlitz, Stadtbrücke (ots)

Görlitz Stadtbrücke - Einem 18-jährigen Deutschen aus Löbau wurden am Samstagmorgen Cannabisblüten zum Verhängnis, deshalb wurde er wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz angezeigt. Das Problem in seinem Fall war, dass er die Blüten bei seiner Einreise über die Görlitzer Stadtbrücke in seiner Jackentasche deponiert hatte. Eigentlich waren die Bundespolizisten nur auf den Mann aufmerksam geworden, weil dessen Bundespersonalausweis zur Fahndung ausgeschrieben war. Wohl hatten aber anschließend Fragen zu dem Dokument eine gewisse Nervosität ausgelöst, bei deren Beantwortung sich der spätere Beschuldigte in Widersprüche verstrickte.

