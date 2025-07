BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Hagenwerder (Görlitz) (ots) - Am Grenzübergang in Hagenwerder (Görlitz) wurden Bundespolizisten am Mittwochabend auf einen polnischen BMW aufmerksam, als dieser sich über die Einreisespur Deutschland näherte. Die Beamten stoppten den Pkw, sahen sich die beiden Insassen (polnisch, 32 und 36 Jahre alt) und das Fahrzeuginnere genauer an. Dabei entdeckten sie unter ...

mehr