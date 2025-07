BPOLI LUD: Geldnot führte in die JVA

Görlitz (ots) - Am gestrigen Montag machte gegen Mittag ein zunächst Unbekannter in einem Supermarkt in Görlitz, Zittauer Straße, lange Finger. Nachdem der Mann unbezahlte Dinge in seinem Rucksack verschwinden ließ, stieg er als Beifahrer in einen polnischen Renault und verschwand damit in unbekannte Richtung. Zeugen hatten jedoch den Diebstahl und die Flucht des Täters beobachtet. Sie verständigten die Görlitzer ...

mehr